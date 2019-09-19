|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Для фінансування соціальних видатків платники податків Львівщини сплатили понад 8,4 млрд грн єдиного соціального внеску
|Суспільство | 19-09-2019, 15:42
| 0 62
|
Протягом січня - серпня 2019 року від платників податків Львівщини до Пенсійного фонду України та інших соціальних фондів надійшло 8404,5 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 1 462,7 млн. грн., або на 21,1 відс. більше, ніж у тому ж періоді минулого року. Про це повідомили в управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області.
У серпні 2019 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 1 013,1 млн. грн., що на 173,5 млн. грн., або на 20,7 відс. більше, ніж у серпні 2018 року.
Щомісячно у 2019 році платники податків Львівщини сплачують на соціальні видатки, в середньому, 1050,6 млн. грн., що перевищує середньомісячний показник восьми місяців 2018 року майже на 183 млн. гривень.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|НЩодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів...
|19-09-2019, 17:32
| >>>
|Несвоєчасна сплата ЄСВ призводить до фінансових санкцій...
|19-09-2019, 17:30
| >>>
|Закарпатська митниця ДФС видала 5 298 сертифікатів EUR.1...
|19-09-2019, 17:29
| >>>
|Щодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів...
|19-09-2019, 15:50
| >>>
|На підтримку армії платниками податків Личаківського управління перераховано 101,6 млн грн військового збору...
|19-09-2019, 15:43
| >>>
|З початку року до місцевого бюджету надійшло 36,5 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Личаківського управління П...
|19-09-2019, 15:43
| >>>
|Для фінансування соціальних видатків платники податків Львівщини сплатили понад 8,4 млрд грн єдиного соціального внеску...
|19-09-2019, 15:42
| >>>
|