З початку року до місцевого бюджету надійшло 36,5 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Личаківського управління П...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 19/09/2019 Синоптики застерігають про пориви вітру й заморозок на завтра...>> Сесія підтримала ухвали про ліквідацію ЛКП «Новий Львів», «Сріблястий» та «Привокзальне»...>> В День пам’яті захисників України — 29 серпня, у Львові вивішуватимуть Державний прапор...>> НЩодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів...>> Несвоєчасна сплата ЄСВ призводить до фінансових санкцій...>> Закарпатська митниця ДФС видала 5 298 сертифікатів EUR.1...>> У Львові вдосконалили Положення про електронні петиції...>> Сесія підтримала ухвалу «Про створення ТзОВ «Сінерджі Альянс»...>> Сесія прийняла Програму створення інфраструктури для належного вигулу собак у м. Львові...>> Мешканці зони шкідливого впливу Грибович повинні підписати договори з Львівводоканалом на надання послуг із водопостачання...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На лаві підсудних опинився хлопець, який вкрав мотоцикл та потрапив на ньому у ДТП на Львівщині...
18-09-2019, 11:29  >>> 
Стриянці загрожує до 15 років неволі за умисне вбивство співмешканця...
16-09-2019, 12:30  >>> 
Не раз судимого чоловіка судять у Львові за нові злочини...
16-09-2019, 12:29  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 

З початку року до місцевого бюджету надійшло 36,5 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Личаківського управління П

Суспільство | 19-09-2019, 15:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    

латники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня – серпня 2019 року сплатили до місцевого бюджету 36,5 млн. грн. податку на нерухоме майно.
У серпні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 4015,4 тис. грн. податку на нерухоме майно.

Від платників Личаківського управління до місцевого бюджету надійшло 1040,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб
З початку 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 1040,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.
У серпні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 126870,04 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Платники податків Личаківського управління сплатили з початку року майже 1319,6 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Платники податків Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом  січня – серпня 2019 року майже 1319,6 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).
У серпні 2019 року платники податків сплатили 159,3 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Близько 262 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Личаківського управління
З початку 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління  ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 262694,7 тис. грн. податку на прибуток підприємств.
У серпні 2019 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 46929,0 тис. грн. податку на прибуток підприємств.

Платники податків Личаківського управління протягом січня-серпня 2019 року до місцевого бюджету сплатили майже 305,0 млн грн єдиного податку
Протягом січня-серпня 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 304996,2 тис. грн. єдиного податку.
У серпні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 95342,7 тис. грн. єдиного податку.
   Новини по темі: Суспільство
НЩодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів...
19-09-2019, 17:32  >>> 
Несвоєчасна сплата ЄСВ призводить до фінансових санкцій...
19-09-2019, 17:30  >>> 
Закарпатська митниця ДФС видала 5 298 сертифікатів EUR.1...
19-09-2019, 17:29  >>> 
Щодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів...
19-09-2019, 15:50  >>> 
На підтримку армії платниками податків Личаківського управління перераховано 101,6 млн грн військового збору...
19-09-2019, 15:43  >>> 
З початку року до місцевого бюджету надійшло 36,5 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Личаківського управління П...
19-09-2019, 15:43  >>> 
Для фінансування соціальних видатків платники податків Львівщини сплатили понад 8,4 млрд грн єдиного соціального внеску...
19-09-2019, 15:42  >>> 
   АктуальноАктуально
Новини 18 вересня: погроза підриву мосту Метро, Пристайко та формула Штайнмаєра...
19-09-2019, 00:42  >>> 
Сенцов спалив свою тюремну робу...
13-09-2019, 08:41  >>> 
"Прощавай, немита Московіє": звільнені політв’язні розповіли про свої плани...
07-09-2019, 18:27  >>> 
   ПолітикаПолітика
Сенцов: Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії...
19-09-2019, 09:48  >>> 
В інтересах Вакарчука й Гриценка працювала "ботоферма" – ЗМІ...
19-09-2019, 09:48  >>> 
Лідерка Шотландії допустила вихід із Британії в разі "жорсткого" Brexit...
19-09-2019, 09:00  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро...
19-09-2019, 10:37  >>> 
Курс валют: гривня побила трирічний рекорд...
16-09-2019, 10:15  >>> 
Курс гривні б’є трирічні рекорди...
13-09-2019, 10:07  >>> 
   СуспільствоСуспільство
НЩодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів...
19-09-2019, 17:32  >>> 
Несвоєчасна сплата ЄСВ призводить до фінансових санкцій...
19-09-2019, 17:30  >>> 
Закарпатська митниця ДФС видала 5 298 сертифікатів EUR.1...
19-09-2019, 17:29  >>> 
   ВладаВлада
"Я, Гончарук Олексій, простий громадянин України", – такими словами майбутній прем'єр-міністр колись представлявся журналістам під час Революції Гідності....
02-09-2019, 08:37  >>> 
Разумков закрив засідання Ради...
30-08-2019, 08:51  >>> 
Путін може помилувати українських політв'язнів - РосЗМІ...
30-08-2019, 01:15  >>> 
   КультураКультура
Славенка Дракуліч приїде до Львова на Конгрес культури «Перехід 1989»...
12-09-2019, 19:15  >>> 
В Україну зі США повернуть картину, яка була викрадена у часи Другої світової війни...
10-09-2019, 07:40  >>> 
Шанувальників джазу запрошують на безкоштовний концерт співачки зі США...
09-09-2019, 13:47  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:46 Синоптики застерігають про пориви вітру й заморозок на завтра
17:44 Сесія підтримала ухвали про ліквідацію ЛКП «Новий Львів», «Сріблястий» та «Привокзальне»
17:44 В День пам’яті захисників України — 29 серпня, у Львові вивішуватимуть Державний прапор
17:32 НЩодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
17:30 Несвоєчасна сплата ЄСВ призводить до фінансових санкцій
17:29 Закарпатська митниця ДФС видала 5 298 сертифікатів EUR.1
17:27 У Львові вдосконалили Положення про електронні петиції
17:12 Сесія підтримала ухвалу «Про створення ТзОВ «Сінерджі Альянс»
17:12 Сесія прийняла Програму створення інфраструктури для належного вигулу собак у м. Львові
17:11 Мешканці зони шкідливого впливу Грибович повинні підписати договори з Львівводоканалом на надання послуг із водопостачання

   Анонси
Шукаєш роботу ?Тоді тобі до нас!...
17-09-2019, 15:24  >>> 
У Львові відбудеться IX Міжнародний ярмарок ретро-техніки та запчастин...
17-09-2019, 12:48  >>> 
Цієї суботи Брюховичі масштабно святкуватимуть 575-річчя...
17-09-2019, 12:47  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования