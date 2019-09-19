З початку року до місцевого бюджету надійшло 36,5 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Личаківського управління П Суспільство | 19-09-2019, 15:43 0 64

латники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня – серпня 2019 року сплатили до місцевого бюджету 36,5 млн. грн. податку на нерухоме майно.

У серпні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 4015,4 тис. грн. податку на нерухоме майно.



Від платників Личаківського управління до місцевого бюджету надійшло 1040,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб

З початку 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 1040,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

У серпні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 126870,04 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.



Платники податків Личаківського управління сплатили з початку року майже 1319,6 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Платники податків Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня – серпня 2019 року майже 1319,6 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).

У серпні 2019 року платники податків сплатили 159,3 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.



Близько 262 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Личаківського управління

З початку 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 262694,7 тис. грн. податку на прибуток підприємств.

У серпні 2019 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 46929,0 тис. грн. податку на прибуток підприємств.



Платники податків Личаківського управління протягом січня-серпня 2019 року до місцевого бюджету сплатили майже 305,0 млн грн єдиного податку

Протягом січня-серпня 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 304996,2 тис. грн. єдиного податку.

У серпні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 95342,7 тис. грн. єдиного податку.





