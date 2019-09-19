На підтримку армії платниками податків Личаківського управління перераховано 101,6 млн грн військового збору Суспільство | 19-09-2019, 15:43 0 72

Протягом січня – серпня 2019 року платники податків Личаківського управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 101,6 млн. грн. військового збору.

У серпні 2019 року платники податків сплатили до державного бюджету 12821,7 тис. грн. військового збору.

Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.



Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Личаківському управлінні до Зведеного бюджету України надійшло 35,5 млн грн

Личаківським управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня – серпня 2019 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі – 35452,4 тис. грн., в т.ч. до Державного бюджету України – 29852,5 тис. гривень.



18720 адміністративних послуг отримали з початку 2019 року платники податків Личаківського управління

З початку 2019 року Центрами обслуговування платників Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області надано 18720 адміністративних послуг, а саме:

- 4495 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- 794 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

- 2872 громадян зареєстровано платниками єдиного податку;

- 2959 громадянам надано витяг з реєстру платників єдиного податку;

- 1980 фізичним особам-підприємцям зареєстровано книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платника єдиного податку;

- 1678 суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДПС;

- 2902 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;

- 1557 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки.

Отримати будь-яку іншу податкову консультацію може кожен бажаючий, звернувшись до Центру Обслуговування Платників Податків за адресою м. Львів, вул. Стрийська 35.



Майже 601263,3 тис грн з початку 2019 року надійшло до державного бюджету податку на додану вартість від платників Личаківського управління

Суб’єкти господарювання у січні – серпні 2019 року, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 601263,3 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 225934,9 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.

У серпні 2019 року платники податків Личаківського управління сплатили до державного бюджету 87804,9 тис. грн. податку на додану вартість.



Сектор забезпечення роботи

Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області

