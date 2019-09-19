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Закарпатська митниця ДФС видала 5 298 сертифікатів EUR.1

Суспільство | 19-09-2019, 17:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    
Закарпатська митниця ДФС видала 5 298 сертифікатів EUR.1

Протягом восьми місяців 2019 року Закарпатська митниця ДФС видала суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності 5 298 сертифікатів форми EUR.1.
Українські товари з сертифікатами EUR.1 експортувалися до 23 європейських країн. Найбільшу кількість сертифікатів оформлено на поставки до Польщі – 41%, Угорщини – 16%, Словаччини – 13% та Німеччини – 7%. Оформлялися поодинокі сертифікати на поставки товарів до Швеції, Естонії, Греції та Нідерландів.
Переважно, експортери зверталися за отриманням таких сертифікатів на:
- готові вироби, виготовлені з давальницької сировини, - продукція машинобудівної, автомобільної та швейної галузь;
- продовольчі консервовані товари;
- рослинна продукція, вирощена на території України;
- промислові товари та вироби з деревини.
Послугами оформлення сертифікатів EUR.1 на експорт продукції у 2019 році скористалися 156 суб’єктів ЗЕД. Обсяг оформлених сертифікатів чотирма найкрупнішими підприємствами регіону становить більше 64%.
Крім того, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС зареєстровано 15 експортерів, що отримали статус уповноваженого експортера з правом декларувати преференційне походження власної продукції самостійно. Ці підприємства оформили 1101 експорту поставку продукції до країн Євросоюзу.
Водночас впродовж 8 місяців 2019 року обсяги імпорту товарів преференційного походження з Євросоюзу склали 264,2 млн дол. США. Майже 90% такого імпорту приходиться на п’ять країн ЄС: Угорщину (83,7 млн дол. США, 32%), Чехію (45,5 млн дол. США, 17%), Словаччину (40,9 млн дол. США, 15%), Італію (36,8 млн дол. США, 14%), Польщу (23,5 млн дол. США, 9%).
Серед імпортних товарів переважають:
– наземні транспортні засоби, пристрої та обладнання до них (141,1 млн дол. США, 53%);
– машини, обладнання, механізми, електротехнічне обладнання та їх частини (51,8 млн дол. США, 20%);
– пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них (22,6 млн дол.. США, 9%);
– недорогоцінні метали та вироби з них (10,6 млн дол. США, 4%).
Закарпатська митниця ДФС
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