|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
НЩодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
|Суспільство | 19-09-2019, 17:32
| 0 59
|
|Щодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, що Міністерством фінансів України листом від 02.09.2019 року №11210-09-63/21886 роз’яснені питання правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
З інформацією, викладеною у вказаному вище листі, можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73637.html.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|НЩодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів...
|19-09-2019, 17:32
| >>>
|Несвоєчасна сплата ЄСВ призводить до фінансових санкцій...
|19-09-2019, 17:30
| >>>
|Закарпатська митниця ДФС видала 5 298 сертифікатів EUR.1...
|19-09-2019, 17:29
| >>>
|Щодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів...
|19-09-2019, 15:50
| >>>
|На підтримку армії платниками податків Личаківського управління перераховано 101,6 млн грн військового збору...
|19-09-2019, 15:43
| >>>
|З початку року до місцевого бюджету надійшло 36,5 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Личаківського управління П...
|19-09-2019, 15:43
| >>>
|Для фінансування соціальних видатків платники податків Львівщини сплатили понад 8,4 млрд грн єдиного соціального внеску...
|19-09-2019, 15:42
| >>>
|