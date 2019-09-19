НЩодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Суспільство | 19-09-2019, 17:32 0 59 Щодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, що Міністерством фінансів України листом від 02.09.2019 року №11210-09-63/21886 роз’яснені питання правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

З інформацією, викладеною у вказаному вище листі, можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73637.html.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

