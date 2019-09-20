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Пожежа у Луцькому військовому госпіталі знищила дах і верхній поверх
|Суспільство | 20-09-2019, 09:37
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|У Луцькому гарнізонному військовому госпіталі вночі сталася пожежа, вогонь повністю знищив дах і частину верхнього поверху.
Джерело: ДСНС у Волинській області, "Волинські новини"
Деталі: 20 вересня о 02:25 надійшло повідомлення про пожежу в госпіталі на вулиці Сенаторки Левчанівської. О 03:12 пожежу локалізували, а о 5:00 ліквідували.
Рятувальники евакуювали пацієнтів та персонал госпіталю. Загалом евакуйована 91 людина, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю. Пацієнтів госпіталю розміщено у Луцькій міській клінічній лікарні.
Постраждалих від пожежі немає.
Пожежа охопила покрівлю лікарняного корпусу. Площа пожежі складала близько 500 квадратних метрів.
Триває розбір конструкцій.
Причина пожежі встановлюється. На місці події працює спеціальна комісія.
Будівля перебуває на балансі Міноборони та має історичну цінність, тут був Монастир ордена тринітаріїв.
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