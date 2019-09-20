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Сім років позбавлення волі загрожує раніше судимому чоловіку, який посадив та виростив більше 400 конопель
|Суспільство | 20-09-2019, 10:12
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За процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного місцевого мешканця, який підозрювався у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.310 КК України (незаконний посів та вирощування конопель у кількості 50 і більше рослин).
Встановлено, що раніше судимий за ч.2 ст.309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) чоловік, під час іспитового строку вчинив новий злочин.
Зловмисник засадив та виростив на присадибній ділянці, розташованій у Самборі, придбане заздалегідь насіння конопель.
Під час проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено 445 таких рослини.
За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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