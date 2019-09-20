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Підприємства Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 151 млн грн податку на нерухоме майно

Суспільство | 20-09-2019, 13:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 49 49    


Протягом січня - серпня 2019 року при запланованих 137,8 млн. грн. надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники податків - юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів на Львівщині на 9,6 відс. більше, або 151 млн. грн. Це проти аналогічного періоду минулого року на 16,5  млн. грн., або на 12,3 відс. більше (у січні-липні 2018 року – 134,5 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.
Слід нагадати, що граничний термін сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 29 число місяця, що наступає за звітним кварталом.
При цьому, якщо останній день сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, припадає на вихідний або святковий день, то його потрібно сплатити напередодні встановленого граничного терміну.
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