На 121,5 млн грн більше надійшло до місцевих бюджетів плати за землю від підприємств на Львівщині, ніж торік Суспільство | 20-09-2019, 18:07 0 80



Протягом січня-серпня 2019 року при індикативному показнику з плати за землю 580,5 млн. грн. до місцевих бюджетів Львівщини від підприємств надійшло 683,2 млн. грн., що на 17,7 відс. більше від запланованого. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

Порівнюючи з січнем - серпнем 2018 року надходження плати за землю від юридичних осіб збільшилися на 121,5 млн. грн., або на 21,6 відс. (у січні – серпні 2018 року – 561,7 млн. гривень).

У серпні 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 82,7 млн. гривень. Це на 11,4 млн. грн., або майже на 16 відс. більше проти того ж періоду минулого року (у серпні 2018 року – 71,3 млн. гривень).



