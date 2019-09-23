ООС: 15 обстрілів впродовж доби Суспільство | 23-09-2019, 09:24 0 76 22 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: зведення ООС.



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.



"За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості",- звітують військові.



Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.