|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООС: 15 обстрілів впродовж доби
|Суспільство | 23-09-2019, 09:24
| 0 76
|
|22 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: зведення ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
"За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості",- звітують військові.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.
|
|