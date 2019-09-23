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В Швейцарії влаштували поминальну церемонію зниклому льодовику
|Суспільство | 23-09-2019, 09:27
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|У Альпах влаштували символічну поминальну службу льодовику, який розтав в результаті глобального потепління.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Десятки людей взяли участь в недільному "похоронному марші", щоб відзначити зникнення льодовика Пізоль.
Льодовик у Гларнських Альпах на північному сході Швейцарії зменшився до крихітного у порівнянні із своїм початковим розміром. Вчені говорять, що льодовик втратив принаймні 80% свого об'єму лише з 2006 року. Ця тенденція посилюється через підвищення глобальної температури.
Дослідження швейцарських науковців показують, що до 2050 року щонайменше половина швейцарських льодовиків може зникнути.
Пізоль зменшився до такої міри, що з наукової точки зору він втратив статус льодовика.
Захід був організований Швейцарською асоціацією захисту клімату (SACP). Ця ініціатива закликає скоротити викиди вуглекислого газу в Швейцарії до 2050 року до нуля.
Аналогічна церемонія прощання з льодовиком минулого місяця відбулась в Ісландії.
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