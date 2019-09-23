ПОНАД 6 ТИСЯЧ ПАЧОК СИГАРЕТ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ Суспільство | 23-09-2019, 13:12 0 39



Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону припинили спробу тютюнової контрабанди. Під час патрулювання українсько-угорської ділянки, прикордонний наряд відділення "Горонглаб" помітив рух невідомих осіб з пакунками на плечах в бік кордону. Законні вимоги прикордонників зловмисники проігнорували, натомість покидали свої ноші та вдалися до втечі.

Під час огляду місцевості прикордонники виявили 12 пакунків, у яких знаходилось 6200 пачок сигарет. Крім сигарет, поблизу кордону правопорушники покинули й засіб, за допомогою якого планували подолати контрольно-слідову смугу.

Наразі тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть до ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



