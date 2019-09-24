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Упакування вагою майже в три тонни: львівські митники розкрили хитрі плани шахраїв

Суспільство | 23-09-2019, 14:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    

Нещодавно з Республіки Польща в пункт пропуску «Краковець» прибув вантажний автомобіль DAF з напівпричепом, під керуванням громадянина України. Згідно з поданими до митного контролю документами в автомобілі перевозили понад 18 тонн одягу: чоловічі та жіночі куртки, а також дамські трикотажні светри. Відправник − фірма в Об’єднаних Арабських Еміратах, а одержувач − одне з підприємств у Запорізькій області.
Оцінивши ситуацію, працівники митниці вирішили провести повний огляду транспортного засобу. В результаті з’ясувалося, що реальна вага та кількість товару не відповідають даним, зазначеним у документах. Зокрема, вага багажу виявилась майже на 2,5 тонни більшою, ніж задекларована. За логікою перевізника саме стільки мало б важити поліетиленове упакування товару. Окрім того, встановлено, що у товаросупровідних документах містились неправдиві відомості щодо відправника товару, одержувача та вартості задекларованого товару.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст.483 ч.1 Митного кодексу України. Весь товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково . Справу скерують до суду.
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