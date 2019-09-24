Наче з печі: працівники Львівської митниці затримали партію "найсвіжіших" смартфонів Apple Суспільство | 23-09-2019, 16:52 0 104

Учора з Польщі в Україну, через пункт пропуску «Рава-Руська - Гребенне» прибув легковий автомобіль марки «AUDI A4», в якому перебувало четверо львів’ян. Водій свідомо обрав смугу спрощеного митного контролю „зелений коридор”, так як він мав що приховувати.

Під час огляду ручної поклажі працівники митниці виявили у кожного громадянина, окрім дозволеного, по одному смартфону Apple iPhone 11 Pro Max 64Gb (Midnight Green).

Таким чином, громадяни України порушили порядок проходження митного контролю під час проїзду через «зелений коридор», намагаючись провезти товари в обсягах, що перевищують неоподатковану норму переміщення через митний кордон.

За ознаками передбаченими ст.471 Митного кодексу України складено протоколи про порушення митних правил. Телефони вилучено, справи для розгляду та прийняття рішення скерують до суду.

Як відомо, з 20 вересня стартували світові продажі смартфонів iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.

