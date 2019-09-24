На Закарпатті природні ресурси поповнили бюджет на понад 86 млн гривень Суспільство | 23-09-2019, 17:39 0 105

Рентні платежі протягом січня-серпня 2019 року поповнили казну на понад 86 млн грн, що на 9,2 млн грн більше сплати відповідних платежів протягом аналогічного періоду минулого року, – повідомляють у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області.

Протягом восьми місяців цього року до зведеної казни найбільш значну суму збору за спеціальне використання лісових ресурсів – більше 54,6 млн грн сплатили лісогосподарські підприємства області та тимчасові лісокористувачі. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин забезпечили надходження у сумі 20,2 млн грн. Решту – більше 11,3 млн грн сплатили платники регіону за спеціальне використання води.

У Головному податковому органі Закарпаття наголошують, що основну частку податків за користування природними багатствами отримує місцевий бюджет. Так, за вказаний період, згідно з розподілом коштів до державного бюджету спрямовано 30,5 млн грн рентних платежів. Натомість, у розпорядженні місцевих громад регіону залишилось більше 55,7 млн грн надходжень від користувачів природних ресурсів.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

