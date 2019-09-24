У Єгипті проходять антиурядові протести: правозахисники повідомляють про 500 затриманих Суспільство | 24-09-2019, 08:39 0 77 Протягом кількох днів антиурядових протестів єгипетські силовики затримали пів тисячі демонстрантів.



Джерело: BBC.



"Близько 500 осіб були затримані в Єгипті протягом останніх кількох днів під час протестів проти корупції в уряді", - йдеться в повідомленні з посиланням на правозахисників.



Як зазначається, неурядовий Єгипетський центр економічних та соціальних прав заявив, що кількість затриманих досягла 516.



Влада поки не називає офіційної кількості затриманих. Однак відомо, що їх обвинувачують у причетності до заборонених організацій, поширенні неправдивих новин через соціальні мережі та участі в масових акціях без офіційного дозволу.



Нагадаємо:



З п'ятниці в столиці Єгипту та інших містах країни проходили демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі, під час яких проти активістів поліція застосувала сльозогінний газ.