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У Єгипті проходять антиурядові протести: правозахисники повідомляють про 500 затриманих
|Суспільство | 24-09-2019, 08:39
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|Протягом кількох днів антиурядових протестів єгипетські силовики затримали пів тисячі демонстрантів.
Джерело: BBC.
"Близько 500 осіб були затримані в Єгипті протягом останніх кількох днів під час протестів проти корупції в уряді", - йдеться в повідомленні з посиланням на правозахисників.
Як зазначається, неурядовий Єгипетський центр економічних та соціальних прав заявив, що кількість затриманих досягла 516.
Влада поки не називає офіційної кількості затриманих. Однак відомо, що їх обвинувачують у причетності до заборонених організацій, поширенні неправдивих новин через соціальні мережі та участі в масових акціях без офіційного дозволу.
Нагадаємо:
З п'ятниці в столиці Єгипту та інших містах країни проходили демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі, під час яких проти активістів поліція застосувала сльозогінний газ.
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