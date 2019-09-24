Україна реєструє нових внутрішньо переміщених громадян Суспільство | 24-09-2019, 08:40 0 74 Кількість внутрішньо переміщених громадян в Україні перевищила 1 мільйон 410 тисяч осіб.



Джерело: Урядовий портал.



"Станом на 23 вересня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 410 615 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - зазначається в повідомленні.



Нагадаємо:



Мінсоцполітики назвало точну кількість переміщених осіб з окупованих територій.