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Україна реєструє нових внутрішньо переміщених громадян
|Суспільство | 24-09-2019, 08:40
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|Кількість внутрішньо переміщених громадян в Україні перевищила 1 мільйон 410 тисяч осіб.
Джерело: Урядовий портал.
"Станом на 23 вересня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 410 615 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо:
Мінсоцполітики назвало точну кількість переміщених осіб з окупованих територій.
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