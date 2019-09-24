Умови застосування податкової соціальної пільги у 2019 році Суспільство | 24-09-2019, 13:27 0 121

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата. Однією з умов отримання пільги є те, що розмір заробітної плати не повинен перевищувати суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та заокругленого до найближчих 10 грн.

Враховуючи прожитковий мінімум для працездатних осіб (який складає 1921 грн), з 1 січня 2019 року загальна податкова соціальна пільга (ПСП) становить 960,50 грн. ПСП у 2019 році може застосовуватися до максимального розміру доходу фізичної особи, що дорівнює близько 2690 грн.

Відтак розмір ПСП становить:

- 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у розрахунку на місяць), тобто 960,50 грн. для будь-якого працівника;

- 100% суми пільги для працівника, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину становить також 960,50 грн;

- 150% суми пільги для такого працівника податку, який є:

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, які виховують дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда;

в) «чорнобильці»;

г) учень, студент, аспірант;

ґ) інвалід І чи ІІ групи;

д) учасник бойових дій відповідно дорівнює 1440, 75 грн.

- 200% суми пільги для працівника податку, який є:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалеристом ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»;

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інші пільгові категорії осіб, зазначені в пп.169.1.4 п.169.1 ст.169 ПКУ. ПСП для таких працівників, відповідно, становить 1921грн.

Для застосування ПСП платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП та документи, що підтверджують таке право.

Слід зазначити, що ПСП застосовується до нарахованого місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Платник податків, який крім основного місця роботи працює також за сумісництвом, на свій розсуд має обрати для себе найвигідніше місце застосування ПСП до заробітної плати, незважаючи на те, де в нього перебуває трудова книжка.

ПСП застосовується з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про її застосування та документів, що підтверджують таке право. Перелік зазначених документів та порядок їх подання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1227. Якщо заяву і підтвердні документи надано не з початку місяця, ПСП застосовується до всієї суми доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого у такому місяці.

ПСП до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, але з наданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги. До доходів, відмінних від заробітної плати, застосування ПСП Податковим кодексом не передбачено.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

