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В Електронному кабінеті надано доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень для фізичних осіб

Суспільство | 24-09-2019, 15:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 134 134    

Для фізичних осіб – платників податків в Електронному кабінеті надано он-лайн доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю. Крім того, в режимі «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету платники податків – фізичні особи мають можливість переглянути дані щодо об’єктів рухомого та нерухомого майна, які є об’єктами оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садові (дачні будинки), гаражі, легкові автомобілі тощо), відомості про які отримані з реєстрів інших державних органів та стосовно яких сформовані податкові повідомлення-рішення.
Також за необхідністю в Електронному кабінеті за допомогою сервісу «Стан розрахунків з бюджетом» фізичні особи можуть сплатити податки, збори, платежі та перевірити розрахунки сум податкових зобов’язань по таких податках.
Звертаємо увагу, що сервіс Електронний кабінет розміщено на офіційному веб-порталі ДПС України за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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