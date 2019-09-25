В Електронному кабінеті надано доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень для фізичних осіб Суспільство | 24-09-2019, 15:58 0 134

Для фізичних осіб – платників податків в Електронному кабінеті надано он-лайн доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю. Крім того, в режимі «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету платники податків – фізичні особи мають можливість переглянути дані щодо об’єктів рухомого та нерухомого майна, які є об’єктами оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садові (дачні будинки), гаражі, легкові автомобілі тощо), відомості про які отримані з реєстрів інших державних органів та стосовно яких сформовані податкові повідомлення-рішення.

Також за необхідністю в Електронному кабінеті за допомогою сервісу «Стан розрахунків з бюджетом» фізичні особи можуть сплатити податки, збори, платежі та перевірити розрахунки сум податкових зобов’язань по таких податках.

Звертаємо увагу, що сервіс Електронний кабінет розміщено на офіційному веб-порталі ДПС України за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

