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Чи варто спалювати?

Суспільство | 25-09-2019, 13:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    



Останнім часом на території нашого району почастішали випадки спалювання сміття та сухої трави. Низький культурний рівень населення, необережне поводження з вогнем на прогулянці призводять до значних матеріальних витрат на боротьбу з вогнем та значно погіршують екологічний стан середовища, у якому ми з вами проживаємо. Дим дуже шкідливо впливає на здоров’я людини. Токсини, які виділяються під час горіння рослин та інших речовин провокують виникнення хвороб дихальної системи. Також, може призвести до масштабних пожеж і невиправних наслідків!

Найкращий варіант для опалого листя та небажаної рослинності це компостування, яке забезпечить в наступні роки поживним для рослин перегноєм.

Окрім того, за спалювання сміття та листя передбачена адміністративна відповідальність. Несанкціоноване спалення листя та сміття відповідно регулюється статтею 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів), що тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 гривень.




Згідно зі статтею 77-1 КУпАП (самовільне випалювання рослинності або її залишків), випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 170 до 340 гривень і на посадових осіб — від 850 до 1190 гривень.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680 гривень і на посадових осіб — від 1190 до 1700 гривень.

Пам'ятаймо вогонь це стихія яка може наробити багато лиха!

НПП «Сколівські Бескиди»

https://lvivlis.gov.ua/news?id=3885
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