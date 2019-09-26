Львівська митниці ДФС роз’яснює інформацію щодо затримання великої кількості екзотичних плазунів і земноводних Суспільство | 25-09-2019, 13:40 0 75

У деяких ЗМІ з’явилась інформація про те, що на українсько - польському кордоні затримали українця, який незаконно перевозив плазунів і земноводних. Насправді їх вивозили з Республіки Польщі, а оскільки не було дозвільних документів їх не пропустили в Україну і повернули назад в Польщу.

Так, 19 вересня цього року, громадянин України, 1986 року народження, мешканець Івано-Франківщини прибув у пункт пропуску «Краковець- Корчова» з Республіки Польща. До митного контролю подав декларацію, згідно з якою перевозив товар «плазуни, пітони, рептилії».

До митного оформлення було залучено працівників державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті. Згідно з актом огляду ветеринарні документи відсутні, відправник вантажу невідомий, ветеринарний сертифікат ‒ відсутній. На підставі цього прийнято рішення про заборону ввезення даного вантажу на територію України.

Відтак працівники митниці оформили картку відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні та пропуску товарів. Про це було повідомлено контрольні служби Республіки Польщі .

Громадянина з товаром повернуто в Республіку Польщу.

