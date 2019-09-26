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Закарпатська бізнес-спільнота відшкодувала за шкоду довкіллю понад 5,3 млн гривень

Суспільство | 25-09-2019, 16:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    

Протягом восьми місяців 2019 року платники екологічного податку Закарпатської області сплатили до бюджету 5 млн 365 тис. грн, що майже на 2 млн грн перевищує минулорічний показник надходжень цього податку за відповідний період – 3 млн 432 тис. гривень.
У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області зазначають, що екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів.
Платникам екологічного податку слід пам’ятати, що об'єктом та базою оподаткування є, зокрема, обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (п.п. 242.1.1 ПКУ).
Під стаціонарним джерелом забруднення розуміється підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні фрази об'єкти (п.п. 14.1.230 ПКУ).
Також до стаціонарних джерел забруднення можна віднести генератори, міні електростанції, газозварювальне обладнання (установки), які працюють на пальному при спаленні якого утворюються та викидаються в атмосферне повітря забруднюючі речовини або суміш таких речовин, що є об'єктом та базою оподаткування податком за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.
Також об'єктом та базою оподаткування є:
- обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти (п.п 242.1.2 ПКУ);
- обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання (п.п. 242.1.3 ПКУ).
Відтак, у разі використання джерел забруднення, платники екологічного податку складають податкові декларації з екологічного податку окремо за кожний звітний квартал (не наростаючим підсумком), починаючи з календарного кварталу, у якому здійснено викиди (скиди) забруднюючих речовин.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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