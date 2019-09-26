Репід Трайдент-2019: «ворог» мій… Суспільство | 25-09-2019, 16:49 0 74

Починаючи з 2016 року без них не обходиться жоден «РепідТрайдент», та й взагалі будь-які тактичні навчання, що відбуваються у Міжнародному центрі миро творчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Вони є умовно-реальним ворогом для кожного військового з’єднання, чи частини, які проводять тактичні тренування на Львівщині. Вони – унікальний, і єдиний на всі Збройні Сили України підрозділ позначення практичних дій противника: батальйон OPFOR.

На території МЦМБ ще не було жодної бригади, яка б з першого разу перемогла цих хлопців. Секрет їх успіху простий – постійне вивчення тактики ведення війни нашим противником та удосконалення власних навичок. Крім того, значний бойовий досвід реальної війни. Адже особовий склад батальйону складається з учасників АТО/ООС.

От і цього разуOPFOR розпочав свою дію ще за кілька днів до старту польової фази навчань «РепідТрайдент – 2019». Приховано бійці вийшли у тільки їм відомий район. Замаскували свою техніку та пункт управління. Потрібно наголосити, що всі дії цього підрозділу є таємницею, як для учасників навчань, так і для всього апарату керівництва навчанням. Воїни окремої гірсько-штурмової бригади ОК «Захід», проти яких діяв «умовний противник», могли користуватись лише власними розвідувальними даними. Але отримати їх було надзвичайно важко. Адже OPFOR-івці фахово вели радіогру. А всі розвідувальні підрозділи бригади «Едельвейсів» повертались ні з чим.

Свою атаку на позиції гірських піхотинців хлопці у чорних комбезах розпочали рано вранці. В час, коли ранішній осінній туман почав покидати землю полігону, вони підняли в повітря свій розвідувальний «дрон». Маскуючись у залишках туману, вони провели детальну зйомку позицій бригади. Для подальшого детального виявлення вогневих сил «противника» командир підрозділу OPFOR застосував давно відому тактику розвідки боєм – один з БРДМ не маскуючись підійшов на безпечну відстань до позицій 10 бригади. Хлопці грамотно зімітували передовий підрозділ атакуючих сил. Змусивши гірських піхотинців «засвітити» свої певні тактичні секрети. Не варто казати, що з повітря, за всім цим уважно спостерігав бойовий розвідувальний БПЛА OPFOR. Отримавши останні розвідувальні дані, командир батальйону прийняв рішення до атаки по двом фланговим напрямкам залишивши імітацію удару по центру оборони «Едельвейсів». Цей тактичний прийом став певною несподіванкою для оборони гірських піхотинців. Рішучим ударом OPFOR -івці прорвали оборону і захопили умовний штаб.

До честі Едельвейсів можна сказати, що вони оборонялись уміло. Вчасно перекрили всі дороги, зуміли заманити у пастку та взяти в полон взвод OPFOR. І, навіть, знищити кілька танків.

– Гірсько-штурмова бригада є дуже потужним і висококласним військовим з’єднанням, - каже командир OPFOR Антін. – Тому, до бою з ними ми готувались особливо ретельно. І думаю, що були праві так високо оцінивши гостей нашого полігону.

Самі бійці OPFOR кажуть, що їх головним завданням є не перемога в тому чи іншому бою, а створення умов для отримання навичок підрозділами під час тактичних навчань. Адже стрільба по мішеням – це звичайно добре. Але мішені не стріляють у відповідь. Тому, коли є можливість розіграти майже реальний бій, то якість бойової підготовки підвищується в рази.

Об’єднана прес-група навчання «Репід Трайдент-2019»Володимир Скоростецький, Тарас Грень

#Rapid_Trident_2019 #АрміяInfrom



