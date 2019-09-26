ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНИХ ЗБОРАХ З ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИМИ Суспільство | 25-09-2019, 16:58 0 74

У рамках проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними частин територіальної оборони, сьогодні прикордонники Мукачівського загону провели показові заняття по порядку виявлення та затримання умовних членів терористичних угруповань.

Також, у ході зборової підготовки прикордонники разом з представниками інших силових структур відпрацювали питання бойового злагодження підрозділів. За легендою, учасники навчань протидіяли умовній диверсійній групі, яка планувала вчинити терористичні акти на важливих військових об'єктах.

Учасники навчань показали добрий рівень злагодженості в роботі та готовність до спільних дій у разі виникнення загострень обстановки.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



