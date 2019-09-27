ЧЕРЕЗ СПРОБУ КОНТРАБАНДИ СИГАРЕТ УКРАЇНЕЦЬ ПОЗБУВСЯ МІКРОАВТОБУСВ Суспільство | 26-09-2019, 08:01 0 106





Сьогодні, 26 вересня прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками попередили спробу незаконного переміщення через кордон тютюнової контрабанди.

Приховати від правоохоронців сигарети спробував 22-річний громадянин України. У пункт пропуску «Лужанка» чоловік прибув мікроавтобусом марки "Мерседес Спрінтер" 2007 року випуску. Під час проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу спільна оглядова група виявила у даху сховок з 2 тисячами пачок сигарет.

Виявлені сигарети та авто українця вилучили, наразі сума вилученого встановлюється.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



