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ЧЕРЕЗ СПРОБУ КОНТРАБАНДИ СИГАРЕТ УКРАЇНЕЦЬ ПОЗБУВСЯ МІКРОАВТОБУСВ

Суспільство | 26-09-2019, 08:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    

ЧЕРЕЗ СПРОБУ КОНТРАБАНДИ СИГАРЕТ УКРАЇНЕЦЬ ПОЗБУВСЯ МІКРОАВТОБУСВ

Сьогодні, 26 вересня прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками попередили спробу незаконного переміщення через кордон тютюнової контрабанди.
Приховати від правоохоронців сигарети спробував 22-річний громадянин України. У пункт пропуску «Лужанка» чоловік прибув мікроавтобусом марки "Мерседес Спрінтер" 2007 року випуску. Під час проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу спільна оглядова група виявила у даху сховок з 2 тисячами пачок сигарет.
Виявлені сигарети та авто українця вилучили, наразі сума вилученого встановлюється.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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