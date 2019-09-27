ЦИГАРКОВА КОНТРАБАНДА ПОТЯГОМ Суспільство | 26-09-2019, 10:30 0 101

Сьогодні на кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону запобігли черговій спробі переміщення контрабанди сигарет через державний кордон.Так, в міжнародний вантажний пункт пропуску «Володимир-Волинський» прибув потяг який прямував до Республіки Польща. Під час проведення поглибленого огляду прикордонники в одному з вагонів за допомогою службової собаки, у вантажі (метало-прокат) виявили 2500 пачок тютюнових виробів марки «Марвел» без акцизних марок.

Тютюнову контрабанду було передано працівникам митниці.

Довідка: прикордонниками Львівського загону цього року було виявлено майже 100 тисяч пачок цигарок.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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