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Цікаві зустрічі на міжнародній виставці "LISDEREVMASH-2019"
|Суспільство | 26-09-2019, 10:33
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В межах щорічної виставки «Лісдеревмаш 2019», що проходить на виставковому центрі у м. Києві, відбулись зустрічі з партнерами працівників Львівського ОУЛМГ.
Незважаючи на складну ситуацію на ринку деревини, спадом попиту на готову продукцію лісогосподарських підприємств, потрібно постійно бути в курсі усіх новинок. З цією метою представники Львівського ОУЛМГ відвідали щорічну виставку.
На виставці, на жаль, дуже мало представлено лісогосподарської та лісозаготівельної техніки.
Основні експоненти – переробка деревини, меблеве та столярне виробництво.
При зустрічах з виробниками техніки наші спеціалісти давали свої пропозиції щодо удосконалення діючих моделей, варіантів придбання техніки і ін. Колеги з розумінням слухали наші пропозиції і, надіємось, приймуть їх до уваги.
Загалом, виставка проходить в дуже активній атмосфері, досить багато відвідувачів, серед яких представники як великих так і малих переробних підприємств, державних лісогосподарських підприємств.
Бажаємо усім учасникам виставки, щоб усі ідеї були втілені в життя.
Відділ лісових ресурсів, машин та
технологій Львівського ОУЛМГ
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