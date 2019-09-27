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РепідТрайдент – 2019»: бій без права на поразку

Суспільство | 26-09-2019, 13:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    
РепідТрайдент – 2019»: бій без права на поразку

Міжнародні навчання «РепідТрайдент – 2019» дають можливість військовим керівникам всіх рівнів ухвалювати нестандарті та неординарні рішення. А командирам бригад застосовувати всю палітру можливостей очолюваних ними потужних військових об’єднань. Командири батальйонів опиняються в умовах максимально наближених до реальної місцевості, в якій доводиться проводити вже реальні бойові дії.
От і цього разу, перед командиром окремої гірсько-штурмової бригади ОК «Захід» СВ ЗС України «Едельвейс» Героєм України полковником Василем Зубаничем було поставлено цілком реальне завдання: протягом стислого часу здійснити удар по противнику, який захопив частину нашої території та встиг закріпитись на ній. Часу на підготовку удару було відведено лише одну добу. Погодьтесь, це досить малий термін, навіть за умов попереднього планування навчань, та тижневого програшу командно-штабної фази. Адже одна справа малювати карти, а інша виводити в поле людей і техніку. Бо, щоб полагодити зламаний лазерний олівець, в ньому потрібно поміняти батарейку. А що робити з заглухлим у лісосмузі танком? Чи БМП, яка при подоланні перешкоди втратила траки і тепер чекає допомоги за десятки кілометрів від передової операційної бази. Та й як розрахувати силу і стан солдатів різного віку та фізичного стану, яким потрібно пішки пройти до 15 кілометрів, і при цьому нести на собі повний боєкомплект та виконувати поставлені завдання? Та хіба є неможливі завдання для прославлених «Едельвейсів»?
Першим кроком, після отримання наказу на знищення ворога, командир бригади вжив всіх засобів для максимального втаємничення пересування частин бригади, розташування пунктів польового управління тощо. Також одночасно було введено систему паролів та візуальних знаків, для розпізнавання свій-чужий. Разом з тим, в небі, на землі, у радіоефірі почала діяти розвідка гірських штурмовиків. Та ворог (роль якого грали бійці батальйону OPFOR) теж не давав похибок. За короткий термін вони зуміли організувати як ретельно замасковані основні вогневі позиції, так і добре укріплені хибні опорні точки. Також була продумана і уміло проводилась радіогра, що мала на меті ввести противника в оману. Проте, підлеглі полковника Василя Зубанича, маючи за плечима великий бойовий досвід уміло використовували свої переваги, як у бойовій злагодженості, так і у чисельності особового складу.
Розвідкою було точно встановлено де знаходяться мінні поля, і в ніч перед наступом інженери гірсько-штурмової бригади зробили в них проходи, та взяли їх під оборону. Район зосередження, та напрямок головного удару були ретельно замасковані. До самого останнього моменту, навіть керівництво навчань не знало з якої точки зачнуть свій бойовий марш «Едельвейси». І це стало одним з вирішальних козирів гірських піхотинців. Кількома хвилями батальони здійснили стрімкий марш, та вдарили у слабкі місця ворога. Після цього роти піхотинців провели зачистку території, та взяли під оборону кордон, що спаплюжили загарбники. Чіткість та злагодженість воїнів окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» вразила, як командування навчань, так і іноземних гостей і партнерів.
Зокрема, співкерівник міжнародних навчань «РепідТрайдент – 2019» з української сторони полковник Олександр Жакун зазначив, що усі підрозділи, залучені до проведення польової фази навчання діяли злагоджено і уміло та доклали максимальних зусиль для виконання поставлених перед ними завдань. Він також наголосив, що висновки, зроблені під час навчання обов’язково будуть враховані у контексті майбутньої підготовки підрозділів Сухопутних військ ЗС України.
Об’єднана прес-група навчання «Репід Трайдент-2019»Володимир Скоростецький, Тарас Грень
#Rapid_Trident_2019 #АрміяInfrom
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