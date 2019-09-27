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До державного бюджету від Львівщини надійшло близько 1460 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів

Суспільство | 26-09-2019, 13:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 113 113    


Протягом січня - серпня 2019 року до загального фонду Державного бюджету України платниками податків Львівщини сплачено 1459,7 млн. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.
Зокрема, у серпні 2019 року до державного бюджету платниками податків області сплачено 361,8 млн. грн. цього податку. Це на 88,8 відс., або майже на 171,1 млн. грн. більше від запланованого та на 89,7 відс. більше проти того ж періоду минулого року.
Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області постійно вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів з початку року проведено 602 перевірки діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. До порушників застосовано фінансові санкції на суму 5 827,2 тис. грн., з яких сплачено 1 328,7 тис. гривень.
Під час перевірок встановлено 537 порушень норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі − Закон). Зокрема, виявлено 53 факти торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, 12 фактів порушень − роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без марок акцизного податку та 22 факти безліцензійної торгівлі. Крім цього, анульовано 8 ліцензій за продаж тютюнових виробів з порушенням вимог Закону, а саме продажу тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.
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