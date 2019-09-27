У дендропарку «Під Гараєм» триває сезон екскурсій! Суспільство | 26-09-2019, 13:39 0 92



У дендропарку «Під Гараєм» для школярів Жовківської ЗОШ №2 лісівники провели справжній «живий» урок із незвіданого світу дерев, кущів та чагарників.

Поки осінні погожі дні ще тішать своїм теплом, учні 4 класу Жовківської школи №2 разом із своєю вчителькою вирішили провести урок на природі. Локацію підібрали одразу, нею став дендропарк Жовківського лісгоспу. Тут осінь ще не повністю вступила у свої права, а тому дерева та кущі майже усі зелені,клумби заквітчані. Про осінню пору свідчать хіба що стежини парку, злегка притрушені багряними листками, жолудями та плодами горіха чорного.

Юні візитери уважно слухали розповіді про ліс, насіння, з якого виростають могутні дерева, декоративні рослини. Окрім цього, дітлахів ознайомили з екзотами, що ростуть на території дендрарію.

Ну а на закінчення, жовківські лісівники частували школяриків справжнім «лісовим» чаєм з медом.

Радує те, що дітям приходяться до душі такі «живі» уроки. Природа має стати для них рідною, знайомою і зрозумілою.

Прес-служба ДП "Жовківський лісгосп"

