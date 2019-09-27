З головою Державної служби якості освіти мер Львова обговорив розвиток цієї галузі в Україні Суспільство | 26-09-2019, 14:32 0 171 Львів — серед лідерів в Україні за якістю освіти. Це підтверджують як результати ЗНО, так і загальні рейтинги шкіл. Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий з головою Державної служби якості освіти Русланом Гураком обговорив розвиток освітньої галузі в Україні. Мер, зокрема, запропонував Львів як майданчик для впровадження різних інновацій та нових проектів.



«Дякуємо дуже за цю зустріч. Ми сьогодні у Львові працюємо з нашими чеськими партнерами. І вони змогли теж долучитись до нашої зустрічі. До речі, ми нещодавно зареєстрували наш територіальний підрозділ у Львівській області, і готові до активної співпраці», — сказав Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти, кандидат юридичних наук.





«Ми освіту у Львові маємо за пріоритет в плані фінансування. Для нас це дуже важливо. Ми збільшуємо наповнення шкіл сучасним обладнанням. Наприклад, зараз ми завершуємо обладнання кожної школи третім мультибордом для вивчення фізики, хімії, природничих наук. А деякі школи мають їх і 4, і 5, і 6. Бо коли вчитель може якісно і цікаво презентувати свій предмет, це дає добрий результат: діти Львова — кращі за результатами ЗНО. І кращим дітям ми платимо гроші — по 10 тисяч», — розповів Андрій Садовий, міський голова Львова.



«Так, я читав про цю вашу ініціативу, що за максимум балів з ЗНО ви виплачуєте премії. Це цікави досвід», — сказав Руслан Гурак.





Мер Львова розповів гостям про Програми, які діють у місті в контексті підтримки освіти та науки.



«Але цей результат забезпечують і вчителі, тому ми підтримуємо і кращих педагогів. Сто вчителів отримують від міста по 25 тисяч гривень. Так само ми маємо програму ЛСД — Львівська Система Дослідників. Кращі науковці отримують стипендію від міста. Щомісячно», — поділився досвідом Львова Андрій Садовий.



«Це все з міського бюджету? Це суттєва допомога і цікава практика. І добре, що у вас така позиція. Бо в умовах децентралізації ми часто бачимо зовсім інший підхід: коли шукають змогу постелити бруківку коло мерії замість вкладати у розвиток шкіл. Хоча такі можливості є», — додав Руслан Гурак.





Як наголосила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань, зараз учнів треба зацікавити. Їм треба в інший спосіб презентувати ту ж фізику, хімію, природничі науки, адже вже не достатньо просто на дошці написати формулу.



«Дітям має бути цікаво вчитись — тоді буде добрий результат», — акцентувала Галина Слічна.



«Мені важливо сьогодні дати дітям максимум, бо вчаться вони сьогодні. Щоб ви розуміли, ми в лізинг беремо мультиборди, бо вони потрібні саме зараз, а коштів є не так багато. Але діти, які зараз є у школі, за кілька років будуть творити нашу країну. Тому нам потрібні розумні діти. Це завдання міста, щоб вони могли себе максимально реалізувати в світі, що змінюється зі швидкістю, яку навіть важко уявити», — сказав Андрій Садовий.



Руслан Гурак розповів про можливості Державної служби якості освіти та про новації, які вони запроваджують у роботі.



«Всі наші механізми, всі наші напрацювання, які ми маємо, будь ласка, користайтеся. Ми до ваших послуг», — сказав Руслан Гурак.



«Ви можете брати Львів як певний пілотний майданчик. Ми відкриті до пропозицій і новацій, бо ми хочемо, щоб Львів був кращий, щоб наші школи давали дітям більше якісних знань.



Тут важливо, щоб держава собі поставила конкретні цілі. Наприклад, якщо ми ставимо собі за мету бути високотехнологічною країною з розвиненим літакобудуванням, ракетобудуванням, машинобудуванням… Тоді нам треба добра базова освіта, добра вища школа, щоб молода людина себе мала де реалізувати. І тоді буде результат, бо воно все дуже пов’язано. Воно все мусить працювати в унісон.



А в нас зараз діти отримують добрі знання в школі і їдуть поступати в Польщу, в інші країни. І там вони себе реалізовують, там розвиваються, і там творять ВВП тих країн", — резюмував мер Львова.



Нагадаємо, з 2010 року Львів займає перші місця в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Цей рік не став винятком: 31 учень Львова набрав найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року. Зазначимо, що З0 абітурієнтів набрали по 200 балів, 1 учень — 400 балів: 200 з математики та 200 з фізики. З метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань, заохочення за успіхи у навчанні та науковій діяльності реалізується Програма підтримки обдарованої молоді міста Львова, в рамках якої передбачено відзначення грошовою винагородою у розмірі 5000 грн. випускників закладів освіти м. Львова, які отримали 200 балів у 2018/2019 навчальному році за результатами ЗНО з базової дисципліни, по 10 000 грн, які отримали 400 балів і 20 000 грн, які отримали 600 балів за результатами ЗНО з базових дисциплін.



Львівські навчальні заклади — серед найкращих в Україні. Це підтверджує рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО, до якого цього року потрапило 17 львівських закладів. Відтак, мер Львова Андрій Садовий зустрівся з директорами цих шкіл та вручив їм сертифікати на розвиток навчальних закладів. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка, котрий очолив рейтинг, отримав від міста 1 млн грн, а інші заклади — по 200 тис грн для облаштування шкільних лабораторій.



Також цього року за рейтингом журналу «Фокус» 10 шкіл Львова увійшли в ТОП-100 найкращих шкіл України. Серед них: Львівський фізико-математичний ліцей при ЛНУ ім. Івана Франка, Класична гімназія при ЛНУ ім. Івана Франка, Львівська академічна гімназія при НУ «ЛП», Львівська українська приватна гімназія, Львівська гімназія «Євшан», ліцей «Львівський» Львівської міської ради, ліцей № 37 Львівської міської ради, ліцей ім. В. Симоненка, гімназія «Гроно», ліцей № 8 Львівської міської ради.



З бюджету міста у 2019 році 35% виділено на галузь освіта, що становить понад 2,2 млрд грн.



