ПРАЦЮЙ В УКРАЇНІ, ОБРАВШИ ГІДНУ ПРОФЕСІЮ! Суспільство | 26-09-2019, 19:45 0 75



Сьогодні прикордонники Мукачівського загону спільно з начальником відділу з добору у Закарпатській області окремого регіонального центру комплектування Західного регіонального управління прийняли участь у проведенні "Дня кар'єри", організованого Виноградівською філією обласного центру зайнятості. Подія відбулася у селищі Королево на базі загальноосвітньої школи I—III ступенів. До участі у цьому заході було запрошено близько півсотні школярів.

В рамках "Дня кар'єри" прикордонники продемонстрували зразки автомобільної та спеціальної техніки, а також технічні засоби, які використовують в охороні державного кордону. А ще, розповіли дітям про те, як і де можна вивчитися на захисника держрубежів. Крім цього, школярам роздали буклети та листівки з довідковим матеріалом про навчальні заклади Держприкордонслужби.

Старші дітки здебільшого цікавилися правилами прийому на військову службу за контрактом, про те з якого віку вони вже можуть навчатися або ж вступити до лав Держприкордонслужби. Молодші школярі жваво розглядали спеціальну техніку, зброю, поспішали посидіти за кермом службового транспорту прикордонників. Але нікого не залишила байдужим службова собака Альфа, яка продемонструвала свої вміння швидко знаходити зброю та боєприпаси.

Кожен охочий може долучитися до почесної справи охорони кордонів своєї держави, для цього лише потрібно зателефонувати за телефоном:0313121261, 0679540077, 0663484710, або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

