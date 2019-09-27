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ООС: 23 обстріли, одного військового поранено
|Суспільство | 27-09-2019, 08:43
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|26 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: зведення ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - доповіли у штабі.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП та стрілецької зброї.
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