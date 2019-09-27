У Львові люди з інвалідністю по слуху отримають матеріальну допомогу до Міжнародного дня глухих Суспільство | 27-09-2019, 13:29 0 76 Щорічно в останню неділю вересня відзначають Міжнародний день глухих. Відтак, людям з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп з вадами слуху, що перебувають на обліку у районних відділах соціального захисту міста Львова, нададуть одноразову матеріальну допомогу. Про це повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради.



Зокрема, таку допомогу отримають 787 людей: 64 особи з інвалідністю І та II групи — по 1 тис. грн.; 723 людини з інвалідністю ІІІ групи — по 500 грн. Загальна сума виплат становить 425 500 грн.



Матеріальну допомогу виплатять в управлінні соціального захисту ЛМР в межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова.



Нагадаємо, Міжнародний день глухих було встановлено у зв’язку із заснуванням Всесвітньої федерації глухонімих у 1951 році.



