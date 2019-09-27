«Репід Трайдент-2019»: Перевірка натовпом і не лише Суспільство | 27-09-2019, 13:35 0 50



Протягом місяця взвод бійців Військової служби правопорядку Західного територіального управління проходив спеціальну підготовку для того щоб під час проведення міжнародних навчань «Репідтрайдент – 2019»пройти оцінку першого рівня по стандартам НАТО.

З першого дня навчань наші правоохоронці приймали участь в обороні базових містечок, супроводжені та охороні високоповажних осів, відбиття хімічного нападу та знешкодження терористів. Останнім випробовування для військових правоохоронців стало – випробовування натовпом. За задумом керівництва начань група офіцерів СШМШС під час переговорів з керівництвом щойно звільненого міста потрапила у засідку, яку організували спеціально навчені та заслані провокатори. Вони підбурили місцеве населення до актів непокори. Життя українських бійців опинилось під загрозою, адже самотужки впоратись з розгніваним натовпом їм було вже не під силу. Саме тоді і були екстрено викликані бійці взводу ВСП. Складність завдання полягало в тому, що проти правоохоронців були нібито не озброєні, але агресивні та добре навчені молоді люди спортивної статури. Тому втамувати конфлікт, та визволити з блокади офіцерів СІМІС було потрібно без застосування вогнепальної зброї і бажано без активного застосування спецзасобів.

З перших секунд в ряди бійців ВСП полетіли пластикові пляшки наповненні піском, а озвірілі найманці замасковані під місцевих мешканців. Та бійці ВСП вміло захиствшись щитами відтіснили провокаторів, та розблокували автомобілями з українськими військовими.

За словами полковника ЗС Франції ДеТура, військовослужбовці підрозділу Військової служби правопорядку ЗС України, що брали участь у навчанні добре виконали поставлені перед ними завдання і успішно пройшли перший етап оцінювання щодо взаємосумісності з підрозділами НАТО

Об’єднана прес-група навчання «Репід Трайдент-2019»Володимир Скоростецький, Тарас Грень

#Rapid_Trident_2019 #АрміяInfrom



