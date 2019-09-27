До місцевих бюджетів Львівщини надійшло 180,5 млн грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами Суспільство | 27-09-2019, 13:39 0 71



У січні - серпні 2019 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 180,5 млн. грн. акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 7,9 відс. перевищило заплановані надходження. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.

У серпні 2019 року до місцевих бюджетів області надійшло 26,2 млн. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Це на 3,5 млн. грн., або на 15,4 відс. більше від запланованого.

Слід нагадати, що акцизний податок з роздрібного продажу алкогольних та тютюнових виробів сплачується за ставкою 5 відсотків та зараховується до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.



