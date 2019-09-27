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Закарпатські митники вилучили брендові італійське взуття

Суспільство | 27-09-2019, 13:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    

В зоні митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено ввезення на територію України взуття з Італії. Товар ввозили громадяни України, які поверталися з-за кордону, де перебували у приватних справах.
Обидва громадяни формою проходження митного контролю обрали «червоний коридор». Працівники митниці запропонували їм заповнити митну декларацію, в якій вони вказали свої паспортні дані, та заявили про наявність у них багажу з особистими речами. При усному опитуванні вони підтвердили відомості, вказані у митній декларації, заперечивши наявність у них будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.
В ході митного контролю транспортних засобів та речей громадян України, окрім задекларованих особистих речей, митники виявили не вказаний в митній декларації та не заявлений при усному опитуванні товар іноземного виробництва. Зокрема, в одному транспортному засобі – 30 пар жіночого взуття, торгових марок «LIU JO» та «TWINSET» в асортименті, іноземного виробництва, різних моделей, розмірів та кольорів. В другому – 32 пари жіночого взуття, торгових марок «CHRISTIAN LOUBOUTIN», «TWINSET», «MICHAEL KORS», «BALDININI», «ANDREW CHARRLES», «DIGIADA», «PATRIZIA РЕРЕ» в асортименті, іноземного виробництва, різних моделей, розмірів та кольорів.
Вартість виявленого товару потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.
Відповідно до частини 4 статті 374 Митного кодексу України, товари (крім підакцизних), що ввозяться громадянами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість та/або загальна вага яких перевищують обмеження, встановлені частиною першою цієї статті, але загальна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро, підлягають письмовому декларуванню та оподатковуються ввізним митом та податком на додану вартість.
Таким чином, громадяни не заявили за встановленою формою точні та достовірні відомості про переміщувані ними через митний кордон України товари, переміщення яких через митний кордон України підлягає обов’язковому письмовому декларуванню.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.
Наразі складено протоколи про порушення митних правил, взуття вилучено до рішення суду.
Закарпатська митниця ДФС
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