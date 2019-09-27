Застосовування РРО підприємцями-єдинниками Суспільство | 27-09-2019, 13:42 0 62

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку другої – четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, застосовують реєстратори розрахункових операцій, у разі перевищення обсягу доходу понад 1 мільйон гривень.

З метою визначення обсягу доходу враховуються всі доходи, які відповідно до статті 292 Податкового кодексу України включаються до складу доходу платника за поточний звітний податковий рік.

Підприємці-єдинники, які реалізують технічно-складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарські засоби та вироби медичного призначення зобов’язані застосовувати РРО незалежно від обсягу доходу з роздрукуванням відповідних розрахункових документів.



