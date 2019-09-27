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Ще 152 бійцям місто виплатить допомогу в розмірі 100 тис грн. Перелік осіб

Суспільство | 27-09-2019, 13:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    
Сьогодні, 26 вересня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції — мешканцям м. Львова. Цього разу допомогу в розмірі 100 тис. грн. отримають 152 учасники бойових дій на Сході України. Загалом місто надало таку допомогу уже 2 938 військовим-мешканцям м. Львова на загальну суму 293,8 млн. грн. (включно зі 152 бійцями, яким тепер надають цю допомогу).

Так, зараз допомогу отримають:

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

1.

Візняк Андрій Володимирович

2.

Козак Роман Романович

3.

Новак Володимир Володимирович

4.

Оліферук Анатолій Анатолійович

5.

Сало Віктор Дмитрович

6.

Сидорович Віктор Юрійович

7.

Сковира Олег Петрович

8.

Червук Олександр Михайлович

9.

Чухвицький Андрій Збігневич

10.

Шевчук Олег Миколайович

11.

Шуртин Андрій Степанович

12.

Яворський Юрій Володимирович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

13.

Абрамчук Сергій Віталійович

14.

Андрейців Роман Петрович

15.

Берещук Дмитро Григорович

16.

Боднар Богдан Володимирович

17.

Брянчик Ярослав Іванович

18.

Воробець Володимир Петрович

19.

Воробій Остап Любомирович

20.

Гуськов Вадим Олексійович

21.

Довгалюк Олег Вікторович

22.

Ковалюк Іван Дмитрович

23.

Козаков Андрій Володимирович

24.

Куниш Орест Ігорович

25.

Лин Ростислав Іванович

26.

Мельник Любомир Теодорович

27.

Олексів Дмитро Васильович

28.

Пертак Олег Олегович

29.

Пташник Андрій Геннадійович

30.

Савка Ігор Романович

31.

Світлик Віктор Іванович

32.

Сойко Володимир Петрович

33.

Сторощук Ярослав Михайлович

34.

Тицький Ігор Романович

35.

Ухач Михайло Володимирович

36.

Фалькевич Ян Ріхардович

37.

Чавс Володимир Михайлович

38.

Чех Роман Романович

39.

Чинька Олег Васильович

40.

Шашев Віктор Валерійович

41.

Шишук Петро Анатолійович

42.

Шумов Володимир Вікторович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

43.

Брона Богдан Мар'янович

44.

Віщук Олег Ігорович

45.

Єфімовський Фрідріх Фрідріхович

46.

Захарова Ганна Василівна

47.

Івануса Роман Михайлович

48.

Козопас Михайло Степанович

49.

Коржилецький Василь Євгенійович

50.

Кушнірук Валерій Ярославович

51.

Лемещук Руслан Павлович

52.

Манченко Андрій Петрович

53.

Монашко Віктор Васильович

54.

Мусіхін Віталій Володимирович

55.

Налисник Євген Іванович

56.

Пенцко Петро Миколайович

57.

Петрів Роман Васильович

58.

Романко Богдан Михайлович

59.

Чебан Сергій Олександрович

60.

Яцишин Орест Васильович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

61.

Авдєєв Віктор Володимирович

62.

Бойко Анна Віталіївна

63.

Грабазей Дмитро Васильович

64.

Дунець Ростислав Андрійович

65.

Жинчук Віталій Володимирович

66.

Жук Роман Іванович

67.

Зінов`єв Володимир Володимирович

68.

Клюс Мирон Ярославович

69.

Ковальчук Михайло Васильович

70.

Копанєв Олександр Васильович

71.

Кравець Андрій Васильович

72.

Кравців Андрій Михайлович

73.

Крупа Ігор Володимирович

74.

Куземко Роман Петрович

75.

Марущак Володимир Богданович

76.

Місюра Віктор Анатолійович

77.

Мудрий Володимир Ярославович

78.

Музичак Андрій Зіновійович

79.

Новак Ігор Васильович

80.

Палета Тарас Романович

81.

Пальчиков Олександр Володимирович

82.

Рева Юрій Ярославович

83.

Саджениця Ігор Ігорович

84.

Скоциляк Роман Богданович

85.

Флейшер Андрій Степанович

86.

Худзік Степан Михайлович

87.

Цвик Роман Юрійович

88.

Цмикал Юрій Володимирович

89.

Юрдига Олександр Володимирович

90.

Янчук Євген Васильович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

91.

Брускевцев Олег Вікторович

92.

Бурбан Роман Дмитрович

93.

Ващук Леся Іванівна

94.

Горбатюк Денис Анатолійович

95.

Дорота Андрій Степанович

96.

Духнич Андрій Ярославович

97.

Іванишин Олег Ігорович

98.

Іванов Ігор Іванович

99.

Кадиляк Андрій Теодорович

100.

Качмарик Дмитро Богданович

101.

Курагін Олексій Вікторович

102.

Макаренко Петро Анатолійович

103.

Маслов Олександр Костянтинович

104.

Микитчак Сергій Богданович

105.

Михайлов Володимир Адамович

106.

Наркевич Андрій Станіславович

107.

Осипенко Павло Петрович

108.

Поліщук Микола Григорович

109.

Товстоп'ят Олександр Васильович

110.

Туз Богдан Миколайович

111.

Фаворський Сергій Стефанович

112.

Федор Василь Іванович

113.

Франків Петро Володимироич

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

114.

Бобров Сергій Орестович

115.

Бондар Микола Іванович

116.

Бутович Андрій Олександрович

117.

Віздрик Мар`ян Теодорович

118.

Воронич Іван Іванович

119.

Гайдучок Роман Романович

120.

Ганішнюк Дмитро Володимирович

121.

Германович Михайло Іванович

122.

Гнатишин Оксана Андріївна

123.

Горбаль Андрій Романович

124.

Гула Богдан Ярославович

125.

Гула Яроослав Володимирович

126.

Демський Петро Стефанович

127.

Драдрах Микола Богданович

128.

Дудич Йосип Васильович

129.

Дяків Віктор Володимирович

130.

Єпіфанов Ігор Володимирович

131.

Іванишин Олександр Ігорович

132.

Ісаєв Назар Богданович

133.

Кожушко Роман Степанович

134.

Кушнір Ростислав Богданович

135.

Леушин Сергій Петрович

136.

Лещук Юрій Васильович

137.

Лисоконь Олександр Олексійович

138.

Макогін Ярослав Теодорович

139.

Мочурад Андрій Богданович

140.

Нагорний Василь Васильович

141.

Правосудов Володимир Вячеславович

142.

Притика Олег Михайлович

143.

Ролін Максим Вікторович

144.

Романів Ігор Ярославович

145.

Сікора Микола Володимирович

146.

Спірін Артур Олегович

147.

Томашівський Юрій Томович

148.

Трунко Андрій Орестович

149.

Франкевич Роман Анатолійович

150.

Хома Андріан Романович

151.

Цибульський Михайло Романович

152.

Ячинов Ярослав Валерійович

Нагадаємо, цю програму прийнято у 2015 році, і діятиме вона до 2022 року включно. Загалом на її фінансування передбачено 610 млн грн.
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