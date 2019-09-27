Внесено зміни до схеми маршруту № 19: маршрут курсуватиме через мікрорайон «Пасічний» Суспільство | 27-09-2019, 15:13 0 49 Сьогодні на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення внесення змін до схеми маршруту № 19. Маршрут № 19 курсуватиме через мікрорайон «Пасічний».



Згідно з прийнятим рішенням маршрут № 19 курсуватиме:



вул. Б. — І. Антонича — вул. К. Трильовського — пр. Червоної Калини — вул. Сихівська — вул. Зелена — вул. Пасічна — вул. Личаківська — вул. Тракт Глинянський — вул. Богданівська — вул. Пластова — вул. Ковельська — вул. Новознесенська — вул. Б. Хмельницького — вул. Б. Грінченка — вул. Гетьмана І. Мазепи — вул. І. Миколайчука — вул. В. Щурата — вул. І. Миколайчука — вул. Гетьмана. І. Мазепи — вул. Б. Грінченка — вул. Б. Хмельницького — вул. Новознесенська — вул. Ковельська — вул. Пластова — вул. Богданівська — вул. Тракт Глинянський — вул. Личаківська — вул. Пасічна — вул. Зелена — вул. Сихівська — пр. Червоної Калини — вул. К. Трильовського — вул. Б. — І. Антонича.



«Тобто, відтепер маршрут № 19 буде курсувати не по вул. Дж. Вашингтона, а по новозбудованій дорозі на вул. Пасічна, відповідно до петиції, про покращення транспортного сполучення з мікрорайоном «Пасічний», — пояснив Ігор Собенко.



Нагадаємо, маршрут № 19 обслуговує львівське комунальне АТП № 1.



