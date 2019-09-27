На Львівщині стягнено 6,5 млн грн податкового боргу з єдиного внеску Суспільство | 27-09-2019, 15:27 0 64



В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що сума заборгованості зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.09.2019 cкладає 855,3 млн. грн., в т.ч.: 556,5 млн. грн. по юридичних особах та 298,8 млн. грн. по фізичних особах.

Сума боргу, яка станом на 01.09.2019 за даними ІС рахується за підприємствами вугільної галузі, становить 402,5 млн. грн., або 47,1 відс. від загальної суми боргу по області (855,3 млн. гривень). Заборгованість ДП ,,Львіввугілля” зі структурними підрозділами – 401,5 млн. гривень.

З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2019 році скеровано до органів державної виконавчої служби 5005 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 511,9 млн. грн. Стягнено боргу з єдиного внеску органами державної виконавчої служби згідно з переданими вимогами на загальну суму 6,5 млн. гривень.



