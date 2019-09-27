На Закарпатті підприємець сплатить понад 125 тис. грн штрафу за нелегального працівника Суспільство | 27-09-2019, 16:59 0 62

Такий штраф напередодні наклало Управління Держпраці у Закарпатській області на суб’єкта господарювання, в якого під час перевірки працівники Головного управління ДПС у Закарпатській області виявили нелегального працівника. Випадок зафіксовано на Тячівщині, де у підприємця, який надає готельно-ресторанні послуги, виявлено офіційно не працевлаштованого громадянина.

Про це йшлося під час кругового столу, 26 вересня 2019 року, де фахівці п’ятьох обласних структур – Головного управління ДПС у Закарпатській області, Управління Держпраці у Закарпатській області, Пенсійного фонду України, Центру зайнятості та Закарпатської обласної організації Профспілки домовились активізувати зусилля, щоб більше закарпатців працювали офіційно.

Варто зазначити, що завдяки спільним заходам, які здійснюють органи податкової служби краю, спільно з представниками виконавчої та місцевої влади, у першому півріччі 2019 року легалізовано працю 242 найманих працівників.

Заходам з детінізації ринку праці та боротьбі з виплатою заробітної плати «в конвертах» сьогодні податковою службою приділяється значна увага. Адже нелегальна праця знижує доходи місцевих бюджетів, бюджетів Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Наслідком «тіньової» зайнятості є також погіршення бізнес-середовища та інвестиційного клімату через формування недобросовісної конкуренції.

Виявлення порушників податкового законодавства в частині виплати заробітної плати – один з кроків захисту інтересів працівників. Тому ДПС є активним учасником у діяльності робочих груп, створених при облдержадміністраціях з метою виявлення найманих працівників, які працюють неофіційно, та залучення їх до оподаткування.

Водночас у податковому відомстві області звертаються з застереженням до роботодавців: чинне законодавство передбачає значну фінансову відповідальність за нелегальне використання найманих працівників. Зокрема, штрафи за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати податків та ЄСВ становлять по 30 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 125 190 грн. Штраф за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин – 100 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 417 300 грн.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській област