Працівники Львівської митниці ДФС передали представникам Національної поліції понад 3 тисячі одиниць зброї та боєприпасів Суспільство | 27-09-2019, 17:05 0 44

Сьогодні, 27 вересня 2019 року, в адміністративному приміщенні Львівської митниці ДФС, відбулося передавання органам Національної поліції зброї, вилученої працівниками митниці та конфіскованої за рішенням суду.

Свого часу цю зброю та боєприпаси вилучили працівники Львівської митниці ДФС під час незаконного переміщення через митний кордон України. Після експертиз, оцінки майна та рішень судів за дорученням виконавчої служби зброю передали представникам Головного управління Національної поліції у Львівській області для подальшого розпорядження ним.

Зброя, боєприпаси та складові частини, які вилучені згідно з протоколами про порушення митних правил, за висновками експертного дослідження НДЕКЦ МВС України належить до категорії холодної зброї, колюче-рублячої дії, та вогнепальної нарізної зброї, а також луки, які мають технічну забезпеченість, достатні вражаючі властивості та відносяться до механічно метальної холодної зброї, які виготовлені промисловим способом.

Серед переданих: карабіни, луки, арбалети, ножі, набої, спецзасоби, основні частини та деталі до вогнепальної гладкоствольної та нарізної зброї (стволи, магазини, спускові колодки з курком, затвори в зібраному стані) тощо.



