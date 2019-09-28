«РапідТрайдент – 2019»: фінальна переможна риска навчання! Суспільство | 28-09-2019, 00:07 0 63



Міжнародні навчання «РапідТрайдент – 2019» добігли до свого завершення. Про те і їх фінал також був динамічним та видовищним Власне, як і весь перебіг навчань.

За задумом співкерівників керівників цього найбільшого сухопутного тренінгу військовослужбовців різних країн «РапідТрайдент -2019» мав закінчитись рішучим ударом об’єднаних сил по укріпрайону ворога, який добре закріпився на нашій території. Для цього в бій пліч-опліч вступили воїни 10 окремої гірсько-штурмової бригади, Національної гвардії України, вертолітники армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України та військовослужбовці 101 повітряно-десантної дивізії США.

З самого початку по ворогу було нанесено потужного мінометного удару. Далі, гвардійці та американці, застосовуючи свої бойові машини, нанесли вогневого удару по противнику зблизившись з ним на коротку дистанцію. Та укріплення і сили ворога виявились значно потужнішими ніж очікувалось. Тому на підтримку об’єднаних сил прийшли танкісти та піхотинці «Едельвейсів».

Разом вони зламали оборону ворога, та висадили десант, який розпочав зачистку місцевості від залишків окупаційних військ.

Варто наголосити, що вся стрільба велась лише бойовими набоями. Чіткість та злагодженість дій різних підрозділів з різних країн та видів силових структур ще раз підкреслила той факт, що силовики України вийшли за своїм рівнем фаховості на рівень провідних армій світу.

Всього за кілька годин прапори навчання буде урочисто спущено із щогол. Техніка та військовослужбовці відправляться до місць постійної дислокації, чи районів виконання завдань. «Репід Трайдент–2019» увійде в історію, як найпотужніше і найцікавіше військове навчання, що проходило на теренах України в поточному році.



Володимир Скоростецький, Тарас Грень.



