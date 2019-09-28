   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 28/09/2019 Трагічно загинув учень 29 школи...>> «РапідТрайдент – 2019»: фінальна переможна риска навчання!...>> ТІ Україна представила новий функціонал у системі ProZorro...>> У Львові 29 вересня відбудеться мотопробіг The Distingushed — Gentleman’s Ride 2019...>> Львів’ян запрошують на благодійне частування «Гуляш на здоров’я»...>> Днями три храми у Львові відзначать престольні празники...>> Відновлено дубову браму в будинку на вул. Каменярів, 7: вартість робіт 63,8 тис. грн....>> Працівники Львівської митниці ДФС передали представникам Національної поліції понад 3 тисячі одиниць зброї та боєприпасів...>> На Закарпатті підприємець сплатить понад 125 тис. грн штрафу за нелегального працівника...>> ДБР заочно вручило підозру Жеваго...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Броварах працівник управління поліції охорони збив насмерть жінку на зупинці...
27-09-2019, 01:20  >>> 
Злодію, який обікрав церкву на Львівщині, доведеться відсидіти за ґратами 3 роки та 6 місяців...
20-09-2019, 10:13  >>> 
Стрілянина у Вашингтоні: є жертви...
20-09-2019, 09:00  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 

«РапідТрайдент – 2019»: фінальна переможна риска навчання!

Суспільство | 28-09-2019, 00:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    


Міжнародні навчання «РапідТрайдент – 2019» добігли до свого завершення. Про те і їх фінал також був динамічним та видовищним Власне, як і весь перебіг навчань.
За задумом співкерівників керівників цього найбільшого сухопутного тренінгу військовослужбовців різних країн «РапідТрайдент -2019» мав закінчитись рішучим ударом об’єднаних сил по укріпрайону ворога, який добре закріпився на нашій території. Для цього в бій пліч-опліч вступили воїни 10 окремої гірсько-штурмової бригади, Національної гвардії України, вертолітники армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України та військовослужбовці 101 повітряно-десантної дивізії США.
З самого початку по ворогу було нанесено потужного мінометного удару. Далі, гвардійці та американці, застосовуючи свої бойові машини, нанесли вогневого удару по противнику зблизившись з ним на коротку дистанцію. Та укріплення і сили ворога виявились значно потужнішими ніж очікувалось. Тому на підтримку об’єднаних сил прийшли танкісти та піхотинці «Едельвейсів».
Разом вони зламали оборону ворога, та висадили десант, який розпочав зачистку місцевості від залишків окупаційних військ.
Варто наголосити, що вся стрільба велась лише бойовими набоями. Чіткість та злагодженість дій різних підрозділів з різних країн та видів силових структур ще раз підкреслила той факт, що силовики України вийшли за своїм рівнем фаховості на рівень провідних армій світу.
Всього за кілька годин прапори навчання буде урочисто спущено із щогол. Техніка та військовослужбовці відправляться до місць постійної дислокації, чи районів виконання завдань. «Репід Трайдент–2019» увійде в історію, як найпотужніше і найцікавіше військове навчання, що проходило на теренах України в поточному році.

Володимир Скоростецький, Тарас Грень.

   Новини по темі: Суспільство
«РапідТрайдент – 2019»: фінальна переможна риска навчання!...
28-09-2019, 00:07  >>> 
Працівники Львівської митниці ДФС передали представникам Національної поліції понад 3 тисячі одиниць зброї та боєприпасів...
27-09-2019, 17:05  >>> 
На Закарпатті підприємець сплатить понад 125 тис. грн штрафу за нелегального працівника...
27-09-2019, 16:59  >>> 
На Львівщині стягнено 6,5 млн грн податкового боргу з єдиного внеску...
27-09-2019, 15:27  >>> 
Внесено зміни до схеми маршруту № 19: маршрут курсуватиме через мікрорайон «Пасічний»...
27-09-2019, 15:13  >>> 
Ще 152 бійцям місто виплатить допомогу в розмірі 100 тис грн. Перелік осіб...
27-09-2019, 13:45  >>> 
Застосовування РРО підприємцями-єдинниками...
27-09-2019, 13:42  >>> 
   АктуальноАктуально
Новини 18 вересня: погроза підриву мосту Метро, Пристайко та формула Штайнмаєра...
19-09-2019, 00:42  >>> 
Сенцов спалив свою тюремну робу...
13-09-2019, 08:41  >>> 
"Прощавай, немита Московіє": звільнені політв’язні розповіли про свої плани...
07-09-2019, 18:27  >>> 
   ПолітикаПолітика
ДБР заочно вручило підозру Жеваго...
27-09-2019, 15:29  >>> 
Віце-прем'єр розповів, що його покликали в Кабмін через повідомлення в Facebook...
27-09-2019, 10:03  >>> 
Пристайко обговорив з генсеком РЄ повернення Росії в ПАРЄ...
27-09-2019, 08:45  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Правда та міфи про касові апарати для бізнесу...
27-09-2019, 15:21  >>> 
Офіційний курс: долар подорожчав...
27-09-2019, 10:04  >>> 
Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися...
25-09-2019, 09:32  >>> 
   СуспільствоСуспільство
«РапідТрайдент – 2019»: фінальна переможна риска навчання!...
28-09-2019, 00:07  >>> 
Працівники Львівської митниці ДФС передали представникам Національної поліції понад 3 тисячі одиниць зброї та боєприпасів...
27-09-2019, 17:05  >>> 
На Закарпатті підприємець сплатить понад 125 тис. грн штрафу за нелегального працівника...
27-09-2019, 16:59  >>> 
   ВладаВлада
Трамп каже, що слова Зеленського його виправдовують...
27-09-2019, 10:00  >>> 
Трамп назвав фейком текст скарги на його розмову із Зеленським...
27-09-2019, 01:21  >>> 
У НАТО відповіли на пропозицію Путіна ввести мораторій на розміщення ракет...
26-09-2019, 07:57  >>> 
   КультураКультура
Фільм «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» вирушить у допрем’єрний тур...
26-09-2019, 18:19  >>> 
Закарпатські митники передали «Битву Геракла з амазонками» до київського музею...
25-09-2019, 13:39  >>> 
Серіал компанії НВО "Чорнобиль" отримав три премії "Еммі"...
23-09-2019, 09:26  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
00:08 Трагічно загинув учень 29 школи
00:07 «РапідТрайдент – 2019»: фінальна переможна риска навчання!
18:10 ТІ Україна представила новий функціонал у системі ProZorro
18:08 У Львові 29 вересня відбудеться мотопробіг The Distingushed — Gentleman’s Ride 2019
18:08 Львів’ян запрошують на благодійне частування «Гуляш на здоров’я»
18:07 Днями три храми у Львові відзначать престольні празники
18:06 Відновлено дубову браму в будинку на вул. Каменярів, 7: вартість робіт 63,8 тис. грн.
17:05 Працівники Львівської митниці ДФС передали представникам Національної поліції понад 3 тисячі одиниць зброї та боєприпасів
16:59 На Закарпатті підприємець сплатить понад 125 тис. грн штрафу за нелегального працівника
15:29 ДБР заочно вручило підозру Жеваго

   Анонси
Шукаєш роботу ?Тоді тобі до нас!...
17-09-2019, 15:24  >>> 
У Львові відбудеться IX Міжнародний ярмарок ретро-техніки та запчастин...
17-09-2019, 12:48  >>> 
Цієї суботи Брюховичі масштабно святкуватимуть 575-річчя...
17-09-2019, 12:47  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования