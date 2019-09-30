У центрі Києва чоловік погрожує зістрибнути з даху Суспільство | 30-09-2019, 01:42 0 159 Невідомий чоловік вибрався на дах одного з будинків на Хрещатику і погрожує стрибнути.



Джерело: Facebook-сторінка "Киев оперативный"



Деталі: На місце прибула поліція, чергують медики та надзвичайники.



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