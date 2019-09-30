|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У центрі Києва чоловік погрожує зістрибнути з даху
|Суспільство | 30-09-2019, 01:42
| 0 159
|
|Невідомий чоловік вибрався на дах одного з будинків на Хрещатику і погрожує стрибнути.
Джерело: Facebook-сторінка "Киев оперативный"
Деталі: На місце прибула поліція, чергують медики та надзвичайники.
Дослівно: "Кажуть, що також однією із вимог чоловіка було — закрити пельку компанії, яка співала пісні на Майдані Незалежності. Довелося виконувати…"
|
|