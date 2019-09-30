12-річний хлопчик випадково застрелив друга на Одещині Суспільство | 30-09-2019, 07:48 0 106 Неповнолітній випадково застрелив з дідівської мисливської рушниці свого 15-річного знайомого.



Джерело: відділ комунікації поліції в Одеській області



Деталі: Подія сталася в одному із сіл Біляївського району. 12-річний підліток вирішив похизуватись зброєю, а та ненароком вистрілила. Від отриманого поранення дитина померла.







Неповнолітній випадково застрелив з дідівської мисливської рушниці свого 15-річного знайомого.



Наразі поліція порушила справу за статтею "Умисне вбивство".



Дослівно: "Власника зброї та хлопця доставили до відділку, дитину допитали у присутності батьків та психолога.



З хлопцем продовжують працювати психологи. Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз."