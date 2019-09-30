12-річний хлопчик випадково застрелив друга на Одещині

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 30/09/2019 Мерія закликає мешканців не купувати квартири у компанії-забудовника «Ірокс»...>> Сплата податку на нерухомість за садовий та дачний будинки: нюанси застосування пільги...>> У Львові відбувся фестиваль «Наукові пікніки»...>> Тимчасово не курсують тролейбуси № 22, 29, 32 та трамваї № 1...>> Моршин готовий стати частиною львівської агломерації...>> Центр творчості дітей та юнацтва Галичини святкує 35-річний ювілей...>> «Служба у справах дітей» Львівської міської ради вітає усиновителів, батьків-вихователів, прийомних батьків та опікунів із Днем усиновлення...>> Продовжено термін перекриття частини вул. Єфремова для руху транспорту...>> Завтра буде призупинено водопостачання до вул. Стрийська-Сокільницька...>> Львів’ян запрошують на симфонічний концерт ізраїльського ансамблю у тандемі з INSO-Львів...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Про включення транспортних засобів до Порядку таких, що переміщують пальне, або спирт етиловий...
30-09-2019, 13:10  >>> 
Львів’янина, який обікрав амбулаторію у Рясне-Руському, засудили до 3 років 11 місяців позбавлення волі...
30-09-2019, 12:49  >>> 
У Броварах працівник управління поліції охорони збив насмерть жінку на зупинці...
27-09-2019, 01:20  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 

12-річний хлопчик випадково застрелив друга на Одещині

Суспільство | 30-09-2019, 07:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    
Неповнолітній випадково застрелив з дідівської мисливської рушниці свого 15-річного знайомого.

Джерело: відділ комунікації поліції в Одеській області

Деталі: Подія сталася в одному із сіл Біляївського району. 12-річний підліток вирішив похизуватись зброєю, а та ненароком вистрілила. Від отриманого поранення дитина померла.



Неповнолітній випадково застрелив з дідівської мисливської рушниці свого 15-річного знайомого.

Наразі поліція порушила справу за статтею "Умисне вбивство".

Дослівно: "Власника зброї та хлопця доставили до відділку, дитину допитали у присутності батьків та психолога.

З хлопцем продовжують працювати психологи. Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз."
   Новини по темі: Суспільство
Сплата податку на нерухомість за садовий та дачний будинки: нюанси застосування пільги...
30-09-2019, 19:45  >>> 
Науково-дослідницька робота Труханівського учнівського лісництва виборола 1 місце у номінації «Упровадження результатів дослідів у практику лісового господарства»...
30-09-2019, 14:50  >>> 
Українські лісівники вивчали досвід лісовідновлення в Туреччині...
30-09-2019, 13:16  >>> 
Третина безробітних киян – молодь...
30-09-2019, 13:13  >>> 
На Львівщині суд визнав відумерлою спадщиною будинок та передав громаді...
30-09-2019, 13:05  >>> 
Жителя Сокальщини судитимуть за використання фальшивого водійського посвідчення...
30-09-2019, 12:48  >>> 
Ситуація на Сході: бойовики 26 разів порушили режим тиші...
30-09-2019, 08:47  >>> 
   АктуальноАктуально
Новини 18 вересня: погроза підриву мосту Метро, Пристайко та формула Штайнмаєра...
19-09-2019, 00:42  >>> 
Сенцов спалив свою тюремну робу...
13-09-2019, 08:41  >>> 
"Прощавай, немита Московіє": звільнені політв’язні розповіли про свої плани...
07-09-2019, 18:27  >>> 
   ПолітикаПолітика
Головаха: Зеленський став наслідком "приколізації політики"...
30-09-2019, 10:37  >>> 
Адміністрація Трампа почала вивчати листи з приватної скриньки Клінтон – ЗМІ...
30-09-2019, 10:36  >>> 
У Страсбурзі починається сесія ПАРЄ, делегації України не буде...
30-09-2019, 08:50  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Регулятор відмовився знизити максимальні ціни на електроенергію...
30-09-2019, 15:35  >>> 
Понад 3,7 млрд грн податків та зборів до бюджетів на Львівщині сплатили підприємства переробної промисловості...
30-09-2019, 13:14  >>> 
Офіційний курс на 30 вересня: гривня наблизилася до 24 за долар...
30-09-2019, 10:34  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Сплата податку на нерухомість за садовий та дачний будинки: нюанси застосування пільги...
30-09-2019, 19:45  >>> 
Науково-дослідницька робота Труханівського учнівського лісництва виборола 1 місце у номінації «Упровадження результатів дослідів у практику лісового господарства»...
30-09-2019, 14:50  >>> 
Українські лісівники вивчали досвід лісовідновлення в Туреччині...
30-09-2019, 13:16  >>> 
   ВладаВлада
Трамп каже, що слова Зеленського його виправдовують...
27-09-2019, 10:00  >>> 
Трамп назвав фейком текст скарги на його розмову із Зеленським...
27-09-2019, 01:21  >>> 
У НАТО відповіли на пропозицію Путіна ввести мораторій на розміщення ракет...
26-09-2019, 07:57  >>> 
   КультураКультура
Львів’ян запрошують на симфонічний концерт ізраїльського ансамблю у тандемі з INSO-Львів...
30-09-2019, 17:34  >>> 
Фільм «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» вирушить у допрем’єрний тур...
26-09-2019, 18:19  >>> 
Закарпатські митники передали «Битву Геракла з амазонками» до київського музею...
25-09-2019, 13:39  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:47 Мерія закликає мешканців не купувати квартири у компанії-забудовника «Ірокс»
19:45 Сплата податку на нерухомість за садовий та дачний будинки: нюанси застосування пільги
19:44 У Львові відбувся фестиваль «Наукові пікніки»
19:44 Тимчасово не курсують тролейбуси № 22, 29, 32 та трамваї № 1
19:42 Моршин готовий стати частиною львівської агломерації
19:00 Центр творчості дітей та юнацтва Галичини святкує 35-річний ювілей
18:59 «Служба у справах дітей» Львівської міської ради вітає усиновителів, батьків-вихователів, прийомних батьків та опікунів із Днем усиновлення
18:56 Продовжено термін перекриття частини вул. Єфремова для руху транспорту
18:55 Завтра буде призупинено водопостачання до вул. Стрийська-Сокільницька
17:34 Львів’ян запрошують на симфонічний концерт ізраїльського ансамблю у тандемі з INSO-Львів

   Анонси
Шукаєш роботу ?Тоді тобі до нас!...
17-09-2019, 15:24  >>> 
У Львові відбудеться IX Міжнародний ярмарок ретро-техніки та запчастин...
17-09-2019, 12:48  >>> 
Цієї суботи Брюховичі масштабно святкуватимуть 575-річчя...
17-09-2019, 12:47  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования