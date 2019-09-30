Пожежа у грецькому таборі для біженців: є жертви Суспільство | 30-09-2019, 07:49 0 102 Пожежа у таборі для біженців на острові Лесбос, внаслідок якої могло загинути дві людини, спричинила масові заворушення серед мігрантів.



Джерело: Українська правда



Деталі: Мешканці табору вимагають перевести їх на материк. На їх думку, причиною загибелі мігрантів стало те, що пожежники довго добиралась до табору.



У табір "Моріа" поліція стягнула додаткові сили та застосувала проти учасників заворушень сльозогінний газ.



Місцева поліція та міжнародна організація "Лікарі без кордонів" повідомляють про загибель однієї особи. Проте в грецьких ЗМІ з’явилась інформація про смерть ще одного мешканця табору. Самі ж біженці стверджують, що жертвами пожежі стали одна жінка та дві дитини.



За словами представника грецької поліції, займань було два, а влаштували їх самі мігранти.



Наразі обидві пожежі вдалось локалізувати.