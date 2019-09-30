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Жителя Сокальщини судитимуть за використання фальшивого водійського посвідчення
|Суспільство | 30-09-2019, 12:48
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За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано на розгляд суду обвинувальний акт стосовно 29-річного мешканця одного з сіл Сокальського району, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підробленого документа).
Встановлено, що цьогоріч у серпні зловмисник придбав у столиці підроблене посвідчення водія та користувався ним допоки 14.09.2019 його не зупинили патрульні за порушення Правил дорожнього руху.
Саме це фальшиве посвідчення чоловік і пред’явив правоохоронцям.
При цьому, зазначимо, перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Під час огляду документа поліцейські виявили ознаки підробки.
Тепер за вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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