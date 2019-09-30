Жителя Сокальщини судитимуть за використання фальшивого водійського посвідчення Суспільство | 30-09-2019, 12:48 0 73



За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано на розгляд суду обвинувальний акт стосовно 29-річного мешканця одного з сіл Сокальського району, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Встановлено, що цьогоріч у серпні зловмисник придбав у столиці підроблене посвідчення водія та користувався ним допоки 14.09.2019 його не зупинили патрульні за порушення Правил дорожнього руху.

Саме це фальшиве посвідчення чоловік і пред’явив правоохоронцям.

При цьому, зазначимо, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Під час огляду документа поліцейські виявили ознаки підробки.

Тепер за вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років.



Пресслужба прокуратури Львівської області

