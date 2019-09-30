На Львівщині суд визнав відумерлою спадщиною будинок та передав громаді Суспільство | 30-09-2019, 13:05 0 259

Городоцькою місцевою прокуратурою до суду скеровано заяву в інтересах держави в особі Речичанської сільської ради щодо визнання спадщини, яка залишилась після смерті особи, відумерлою.

Йдеться про житловий будинок площею 71,3 кв м, вартістю майже 62 тис грн у с.Речичани на Львівщині.

Так, рішенням Городоцького районного суду від 23.09.2019 вказане майно визнано відумерлою спадщиною та передано територіальній громаді Речичанської сільської ради Городоцького району Львівської області.



Пресслужба прокуратури Львівської області