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На Львівщині суд визнав відумерлою спадщиною будинок та передав громаді

Суспільство | 30-09-2019, 13:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 259 259    

Городоцькою місцевою прокуратурою до суду скеровано заяву в інтересах держави в особі Речичанської сільської ради щодо визнання спадщини, яка залишилась після смерті особи, відумерлою.
Йдеться про житловий будинок площею 71,3 кв м, вартістю майже 62 тис грн у с.Речичани на Львівщині.
Так, рішенням Городоцького районного суду від 23.09.2019 вказане майно визнано відумерлою спадщиною та передано територіальній громаді Речичанської сільської ради Городоцького району Львівської області.

Пресслужба прокуратури Львівської області
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