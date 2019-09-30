Третина безробітних киян – молодь Суспільство | 30-09-2019, 13:13 0 202



Кожен третій безробітний серед зареєстрованих у столичній службі зайнятості – молода людина віком до 35 років. Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Рівень безробіття серед молоді віком від 15 до 35 років в столиці хоч і має тенденцію до зниження (від 9,6% у 2016 році до 8,3% у 2017 році), проте, перевищує відповідний показник серед всіх вікових груп (6,9%).

Основними причинами безробіття серед молоді є, зокрема, недостатній рівень взаємодії між навчальними закладами та роботодавцями; відсутність у молодих фахівців знань основ соціально-правових відносин та необхідної кваліфікації; завищені вимоги до заробітної плати на майбутньому робочому місці; міграційні процеси; недосконалі програми розвитку молоді тощо.

З початку поточного року на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 7,7 тис. молодих осіб. Серед безробітної молоді - 88 % службовців, 10% робітників, 2% - особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки, 7% - особи, стаж роботи в яких не перевищував одного року. Більшість молодих людей, які працювали до втрати роботи, прийшли зі сфери торгівлі, державного управління, фінансової та страхової діяльності тощо.

- Дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці столиці – одна з головних проблем при вирішенні питання працевлаштування безробітних, зокрема, молоді, - зауважив В.Білич. - Незважаючи на незначне навантаження (на одне вільне робоче місце претендує 1 особа), спостерігається відсутність вакансій для службовців (в середньому на 1 вакансію претендують 2 службовці). Тоді, як з робітничими спеціальностями навпаки – кількість вакансій відчутно перевищує кількість претендентів на них.

Враховуючи актуальність проблеми молодіжного безробіття, у Київському міському центрі зайнятості приділяють значну увагу цій категорії безробітних. Так, за сприянням служби у січні-вересні 2019 року* знайшли роботу 4,5 тис. молодих громадян.

- Щоб привернути увагу молоді до актуальних на ринку праці професій, столична служба зайнятості цілеспрямовано та системно проводить профорієнтаційні заходи з учнями та студентами столиці, - каже директор КМЦЗ. - Профінформаційні уроки, ділові профорієнтаційні ігри, професіографічні екскурсії, профорієнтаційні квести, вікторини, методичні семінари, бесіди, масові профорієнтаційні акції, презентації професій, воркшопи, навчальні тренінги з техніки пошуку роботи, мотиваційні тренінги, тематичні вебінари – для студентів. Понад 36 тис. осіб* з числа учнівської та студентської молоді були охоплені профорієнтаційними послугами.

Протягом січня-вересня 2019 року* столична служба зайнятості на замовлення роботодавців направила на професійне навчання 291 безробітного у віці до 35 років. З них лише 11% проходили підготовку та перепідготовку для здобуття нової робітничої професії (кравець, кухар, водій трамвая та тролейбуса, перукар тощо), решта – підвищували кваліфікацію (отримували необхідні додаткові знання для подальшого працевлаштування) за своєю спеціальністю.

*станом на 27.09.2019 р.

